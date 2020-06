Lippi esalta Gattuso: "Ha fatto un lavoro eccezionale e diventerà sempre più bravo"

L'ex c.t. della nazionale italiana Marcello Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli: "Complimenti a Gattuso e al Napoli. Hanno fatto un lavoro eccezionale. Rino darà ancora grandi soddisfazioni ai tifosi partenopei. Le vittorie non sono mai di una sola persona, ma ho sempre detto che Gattuso avrebbe riportato la squadra alla sua gloria, in un momento che non era facile. Ieri sera vedere lottare la squadra, con organizzazione, in un momento difficile come questo, dopo tre mesi di inattività, è motivo di grande soddisfazione. Complimenti a Rino e a tutti i giocatori. Meret? Il Napoli ha due portieri di alto livello e lo hanno dimostrato in semifinale e finale”.