Lippi: "L'Inter sta giocando meglio di tutte, è viva e determinata"

"Vedo tanto equilibrio anche adesso, ma non so se durerà fino all’ultimo turno come quella volta" così Marcello Lippi che alle colonne del Corriere dello Sport ha rievocato i ricordi del 5 maggio 2002 quando la sua Juventus soffiò il titolo all'Inter. Anche in questo campionato, la lotta scudetto è ancora apertissima, nonostante manchino solo 6 giornate alla fine ma per Lippi non c'è una favorita: "Dico solo che la squadra che ho visto giocare meglio nelle ultime 2-3 partite è stata l’Inter. Ho notato che è rabbiosa, determinata, viva e concentrata. Contro il Verona sabato ha fatto una grande prestazione".