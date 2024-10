Lipsia, Elmas: “Non dimenticherò mai lo scudetto vinto a Napoli”

Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli, ora al Lipsia, ha parlato della prossima sfida in Champions contro la Juventus al canale ufficiale del club.

Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli, ora al Lipsia, ha parlato della prossima sfida in Champions contro la Juventus al canale ufficiale del club, ricordando anche i suoi trascorsi con la maglia azzurra: "La Coppa Italia vinta contro la Juventus? Al tempo ero arrivato in Italia da soli sei mesi, stavo ancora cercando il mio posto in squadra. Quattro anni più tardi, ho vinto uno scudetto a Napoli ed è qualcosa che non dimenticherò mai. Sicuramente sto diventando un giocatore più completo, ma posso migliorare ulteriormente. Spero che l'esperienza che sto vivendo a Lipsia mi aiuterà a raggiungere questo scopo".