Lite a Pressing tra Tacchinardi e Biasin sull'arbitro Massa: "Ha fatto il fenomeno"

vedi letture

Nella vittoria dell'Inter a Bergamo contro l'Atalanta, ha fatto discutere l'arbitraggio di Davide Massa in riferimento alle tre espulsioni comminate a Ederson, Bastoni e Gasperini.

Dagli studi di Pressing su Canale 5 in particolare si discute se il suo atteggiamento, in merito alle sanzioni comminate per proteste, sia stato fin troppo fiscale: "Arbitro permaloso? Permalosetto sì, sono d'accordo con Gasperini, ha fatto un po' il fenomeno. Devi capire anche il momento delle partite", ha detto l'ex giocatore della Juventus, Alessio Tacchinardi.

Pronta la risposta del giornalista Fabrizio Biasin: "Anche Gasperini doveva restare al suo posto? Incredibile. Sono l'unico non d'accordo con voi? Ne vado orgoglioso. Gasperini ha ricevuto 70 espulsioni in carriera. Bisogna capirlo perché gioca contro l'Inter anche se ti manda a quel paese?".