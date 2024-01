Liverani elogia Barak: "Uomo giusto per il Napoli. Mette l'anima in campo"

A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto Fabio Liverani, allenatore ed ex tecnico di Barak al Lecce

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto Fabio Liverani, allenatore ed ex tecnico di Barak al Lecce: “Ogni stagione è a sè. In questa, l'Inter per qualità di rosa e capacità e Juventus per dna sono andate via abbastanza presto. Il Milan ha buttato via punti per cui credo che lo scudetto se lo contenderanno Inter e Juve. Il quarto posto è la sfida più bella perché vede coinvolte tante realtà calcistiche, tra cui il Napoli. Il fuggi fuggi all’indomani della festa aveva già creato qualche sospetto e la percezione in estate è che fosse più un fine ciclo che un inizio ciclo. Parliamo di percezioni esterne, ma tra problematiche di rinnovi e l’addio di allenatore e ds, qualche campanello di allarme era già arrivato.

Barak è un giocatore idoneo, un professionista serio che mette l’anima in campo. Con Barak si può giocare anche in maniera diversa: sa fare pure l’interno, è un giocatore giusto per il Napoli. Con me si è riscattato e veniva da 6 mesi di stop, ma adesso sta bene. Ha voglia, ha fame per cui credo sia un profilo giusto. La difficoltà credo sia nella testa nei giocatori del Napoli, a differenza dello scorso anno”.