Liverani: "Napoli in difficoltà con Atalanta, Lazio e Udinese. Hanno un tratto in comune che dà fastidio"

Il Napoli si prepara a far visita alla Lazio nella prossima giornata di campionato. In casa biancoceleste sono finite sotto la lente d'ingrandimento le condizioni di Boulaye Dia, uscito dolorante alla caviglia destra nell'ultima gara contro il Monza.

Ai microfoni di Radiosei l'ex centrocampista biancoceleste Fabio Liverani ha parlato del possibile sostituto del senegalese in caso di forfait: il ballottaggio è tra Pedro e Dele-Bashiru. Di seguito le sue parole: "Assenza Dia? Oggi direi Pedro al suo posto, anche per cavalcare il suo entusiasmo. Forse Dele-Bashiru è più consono rispetto ad una partita fisica, ma la Lazio ha anche bisogno di qualità fra le linee. Sono comunque due soluzioni valide, per ragioni diverse. Baroni o Conte per quanto fatto finora? Bisogna considerare il contesto, credo che Baroni si faccia preferire per quanto fatto fino ad ora.

Lazio-Napoli è un esame Champions per i biancocelesti. Il valore di queste partite va oltre i 3 punti, perché coinvolge l’entusiasmo della gente, la fiducia delle due squadre. Il Napoli, se non dovesse vincere, potrebbe perdere qualche certezza. La squadra di Conte ha avuto difficoltà quando ha trovato squadre intense e fisiche: Atalanta, Udinese e la stessa Lazio all’andata. E’ il tratto in comune che ha dato molto fastidio al Napoli quello dell’aggressività e dell’atletismo. Se invece i ritmi di abbassano, il Napoli può far veramente male".