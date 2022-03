Liverani: “Scudetto? Napoli col vento in poppa, se batte il Milan è la favorita”

"Credo che il Napoli abbia una rosa molto forte e completa, di qualità".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’allenatore Fabio Liverani: “La mia favorita per lo scudetto? Per una questione di amicizia non posso che dire Inter, però credo che il Napoli forse in questo momento è quello che ha il vento più in poppa. L’uscita dalle coppe, il recupero di quasi tutti i giocatori più forti: Osimhen, Anguissa sta tornando, Fabian e Koulibaly. Credo che il Napoli abbia una rosa molto forte e completa, di qualità. Sicuramente lo scontro diretto di domenica col Milan ci dirà qualcosa in più, se il Napoli vince diventa la grande favorita”.