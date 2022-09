Liverpool, Alisson: "Lotteremo per arrivare primi. Spalletti? Un piacere lavorare con lui anche se giocai poco"

Alla vigilia di Napoli-Liverpool, il portiere dei Reds Alisson, ex giocatore tra l'altro di Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa.





Hai parlato con Arthur? Come procede il suo inserimento?

"'E' successo tutto velocemente, ho parlato con lui al suo arrivo, è un ottimo ragazzo, poi lo vedrete in campo, è un ottimo giocatore e presto sarà al 100% della condizione. Sappiamo che non è facile cambiare paese, io lo so per esperienza, ci sono differenze Italia Inghilterra ma il gioco è quello, ma sarà in grado di superare le difficoltà".

Due vittorie su 6 partite, quali sono i motivi e le difficoltà?

"Lo sappiamo, non siamo contenti e sappiamo che dobbiamo gestire il momento. Anche vincendo tutte le partite non saremmo venuti qui con eccesso di entusiasmo, la stagione è appena iniziata e dovremo migliorare, col lavoro torneremo a vincere e non prendere gol".

E' la prima di Champions, quanto tempo avete impiegato per digerire il ko in finale? Quanto volete rivincerla?

"Il giorno dopo è stato difficile, c'era frustrazione. Ma siamo professionisti e dobbiamo saper gestire ed accettare le dinamiche ed io lo faccio sin da ragazzo, fa parte del gioco vincere o perdere, bisogna saper sempre rispondere alle difficoltà. Poi dopo in nazionale già non ci pensavo più".

Userete la delusione col Real per uno stimolo in più per vincere?

"Sì, ci proveremo a far leva su questa dinamica per motivazioni in più, ma ora pensiamo ad affrontare una grande squadra come il Napoli, in un girone difficile, questo basta come motivazione e dobbiamo prima lottare per passare questo girone difficile e poi faremo passo dopo passo".

Napoli e Liverpool sono le favorite?

"Tutte hanno possibilità di passare, si deve giocare in campo, noi andiamo a lottare e faremo il nostro meglio per passare magari da primi".

Spalletti ha avuto parole importanti per te, ha detto sei il centravanti dei portieri.

"Lo ringrazio, è stato un piacere lavorare con lui a Roma, sono cresciuto tanto quell'anno, anche se volevo giocare di più e lui lo sa, ma ho imparato tanto da lui".

Il giornalista georgiano chiede della "nuova stella Kvaratskhelia, è un tuo grande tifoso e vuole segnarti. L'hai studiato?".

"Siamo preparati ad ogni situazione, studiamo tante cose, ho lavorato con Spalletti e non significa sia un vantaggio per me, sono preparato a tutto e conosco il valore dei giovani del Napoli, sarà una grande gara e cercheremo di vincere anche se è un campo ostico".