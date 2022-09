Liverpool demolito, Adani in estasi: "Al Napoli va un ringraziamento da tutto il calcio italiano”

Daniele Adani ha espresso tutto il suo entusiasmo per il poker del Napoli attraverso i suoi canali social

Ieri il Napoli ha travolto il Liverpool con una prestazione sontuosa. Daniele Adani ha espresso tutto il suo entusiasmo per il poker del Napoli attraverso i suoi canali social: “Cosa ci insegna la partita del Napoli di ieri sera contro il Liverpool che è stata commovente tanto entusiasmante? Che se lavori, connetti il pensiero al coraggio, al protagonismo, non speculi, non trovi finte scuse e non inventi scorciatoie, puoi battere l’avversario più forte guardandolo negli occhi e tirando fuori il petto mostrando il tuo calcio migliore. Un calcio che entusiasma la gente, fidelizza il pubblico e rispetta il gioco e alla fine crea spettacolo. Un ringraziamento da tutto il calcio italiano va al Napoli”.