Llorente a Sky: "Vietato sbagliare, attenti alle ripartenze! Non vedo l'ora di giocare"

Oltre che in conferenza stampa, Fernando Llorente si è espresso sulla partita di domani con il Liverpool anche ai microfoni di Sky Sport: "La mia seconda partita col Napoli e subito trovo la finalista di Champions League che ci ha battuto in finale. Non vedo l'ora di giocare e aiutare la squadra, se ne avrò l'opportunità. Abbiamo il sogno di dare il 100%, il Liverpool ha iniziato il campionato in una forma incredibile. La cosa più importante quando incontriamo squadre del genere è non fare errori. Il Liverpool ha calciatori dotati di tanta qualità, è fortissimo in ripartenza, non le sbagliano. Se segnano cambia la partita. Dobbiamo essere molto attenti sulle ripartenze avversarie e giocare una grandissima partita, dando il massimo, ognuno di noi".