Llorente felice sui social: "3 punti e doppietta, non potevo immaginare di meglio. Vamos!"

"3 punti e doppietta! ️️ Non potevo immaginare un inizio migliore #LecceNapoli 1-4 #AvantiCosì #ForzaNapoliSempre #Vamosss", così sui suoi canali social Fernando Llorente ha celebrato la vittoria per 4-1 sul campo del Lecce. Migliaia i messaggi dei tifosi azzurri, già pazzi per il Re Leone.