Llorente, il fratello-agente: "Per lui serata da estasi al San Paolo"

Una serata da incorniciare. Miguel Llorente, fratello ed agente di Fernando, ha rilasciato una breve dicharazione a Radio Kiss Kiss Napoli commentando la prima rete dell'attaccante basco in maglia Napoli: “Ieri sera ero a San Paolo ma ora sto tornando in Spagna. Per descrivere la serata di ieri uso una sola parola: estasi”.