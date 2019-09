Llorente, l'ex allenatore: "Ottimo acquisto, può coesistere con Milik"

Massimo Carrera, ex allenatore in seconda della Juventus in cui militava anche Fernando Llorente, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Fernando è un ragazzo sempre positivo, in campo è uno che è molto utile perché fa salire la squadra ed è molto bravo per le sponde per i compagni. Credo che sia un ottimo acquisto per il Napoli e credo che possa coesistere con Milik, Llorente è uno più statico mentre Arek è uno che attacca di più la profondità. Poi bisognerà essere bravi a farli coesistere".