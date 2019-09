Llorente sulla condizione: "Non sono arrivato male, ma non so se ho già i 90 minuti. Allenarsi da solo..."

Fernando Llorente, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche della propria condizione attuale, in vista del match di campionato contro la Sampdoria: "Allenarsi da solo non è mai lo stesso, c'è bisogno di prendere ritmo nelle partite. Ma non sono arrivato neanche malissimo, ma c'è ancora molto da lavorare per essere al meglio. Sono pronto per le decisioni del mister".

Ti dà fastidio l'etichetta Llorente buono per gli ultimi 20 minuti o solo di testa? "Io sono pronto per tutto, ora penso solo ad allenarmi ed essere a disposizione del mister che saprà tirare fuori il meglio".

Il mister potrebbe schierarti sabato, ti sento pronto? "Io sono pronto, mi alleno come gli altri, ma non so se posso giocare 90 minuti, ma il mister guarda e decide cosa è meglio".