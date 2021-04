Llorente torna a sfogarsi: "Dopo Ancelotti il Napoli decise di liberarsi di me e mi tolse tutto"

Fernando Llorente, attaccante passato a gennaio dal Napoli all'Udinese dopo una prima parte di stagione con pochissimi minuti in campo, torna a sfogarsi per la gestione finale della sua esperienza in azzurro e lo fa ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Mi aveva voluto Ancelotti e quando il mister è stato esonerato il club ha deciso di liberarsi anche di me. Mi hanno tolto tutto, anche il numero. Fuori squadra insieme a Milik e Ounas. Mi è dispiaciuto non avere la possibilità di dare il mio contributo, mi sono sempre allenato al massimo".