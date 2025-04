Lo juventino Chirico insiste: “La Juve vuole Conte! In caso di addio ADL andrebbe su Allegri”

Intervistato da "Calciomercato.it", il giornalista di fede juventina Marcello Chirico fa il punto sulla questione allenatore in casa bianconera: "Tudor? Voglio essere buono, do un 15% per la conferma. Ormai la Juve, secondo me, ha fatto un’inversione di rotta su Conte. Dal vade retro sull’attuale allenatore del Napoli, Elkann si sta convincendo che, forse, Conte potrebbe assicurare un ritorno alla competitività più di altri esperimenti.

Tudor per avere chance di restare dovrebbe arrivare terzo in Serie A e almeno ai quarti del Mondiale. Allora potrebbero rifletterci. Ma penso che sia un traghettatore, ha fatto un piacere alla Juve, perché nessun altro allenatore ha accettato le condizioni poste dalla società. Per lui è una buona vetrina per rilanciarsi.

Allegri al Napoli? Ho sentito che De Laurentiis, se dovesse sostituire Conte, andrebbe su livornese al quale non dispiacerebbe la piazza campana. Prendendo Allegri, il presidente dei campani non chiederebbe sicuramente nulla in cambio per Conte, non farebbe lo stesso casino che ha fatto con Giuntoli o Spalletti per intenderci”.