Lo juventino Chirico: "Se la Juve chiama Conte, si licenzia subito dal Napoli!"

Ai microfoni del podcast Controcalcio, il noto giornalista di fede juventina, Marcello Chirico, ha parlato del futuro di Antonio Conte: “Se dovesse sapere che la Juve lo vuole, si licenzia dal Napoli! Si licenzia lui! Non sto dicendo che va via da Napoli, stiamo facendo dei ragionamenti. Conosco Antonio Conte: so che vorrebbe fortemente tornare alla Juventus, ne sono sicuro. Non metto una sola mano sul fuoco, metto tutte e due le braccia. Lui ha questo grande desiderio”.