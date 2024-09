Lo juventino Oppini: “Avrei preso Conte e non Motta perché ti dà risultati nell’immediato”

Francesco Oppini, opinionista tifoso della Juventus, presente alla prima puntata stagionale de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato dell’inizio di campionato del Napoli: “È impossibile criticare un Napoli ancora in divenire, in Italia in questo momento nessuna squadra gioca bene. Conte lo conosco bene, è l’allenatore che sa vincere le partite sporche. Quella di Cagliari è la classica gara che lui è bravo a portarsi a casa. Il titolo ideale per descrivere la prestazione di ieri è ‘Napoli: anima e Conte’.

Il Napoli per lo Scudetto può giocarsela per la campagna acquisti che ha fatto, anche se vedo l’Inter ancora davanti alle altre. Se a Napoli avete San Gennaro, a Milano hanno Rocchi. Quello che è successo a Monza non si è mai visto: sul gol di Dumfries c’è fuorigioco passivo di Arnautovic, mentre sull’azione di Pessina non è stato applicato il vantaggio dopo il rimpallo.

La differenza del Napoli con la Juventus? A Torino c’è una maggiore mentalità e abitudine a vincere, il secondo posto è visto come una sconfitta, ma gli azzurri hanno puntato su allenatore che ha una mentalità importante come Antonio Conte.

Chi può essere più decisivo tra Vlahovic e Lukaku sabato? L’anno scorso si parlava di uno scambio tra i due su volontà di Allegri, affare che poi non si concluse per una questione meramente economica. Il belga è un giocatore che sposta molto gli equilibri in Serie A, lo ha dimostrato all’Inter e a Napoli ha fatto due gol giocando in totale per 90′ e fatto anche due assist.

Al contrario del serbo, che pesa molto a livello economico con i suoi 12 mln di euro di ingaggio, è un trascinatore per la squadra. Lo juventino invece incide poco per quanto guadagna e dovrebbe fare molto di più.

I mugugni sulla Juve? Giocate giornalistiche, le stesse che si sono viste su Conte dopo le prime partite a Napoli. Thiago Motta è un allenatore di grande personalità, ma dovendo cambiare in panchina io avrei optato per l’attuale allenatore azzurro perché ti dà risultati nell’immediato”.