Lo juventino Zampini: “L’unica certezza sarebbe Conte, con lui si lotta per lo Scudetto!”

vedi letture

Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, è intervenuto per parlare del prossimo allenatore bianconero a 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Tudor è un bravo allenatore, non è lì solo perché è un ex juventino ma quello è un di più. La prima chance va data a lui.

Poi, dopo, se non siamo riusciti con Motta a portare a termine l’anno, l’unica certezza per me è Conte, nonostante tutte le sue caratteristiche pure negative che conosciamo, ma tutti pensiamo che se allenerà la Juve lotterà per il titolo, poi magari non lo vince ma sarà lì. Io se devo cambiare Tudor, l’unica garanzia me la dà Conte”.