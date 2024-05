Lo Monaco: "A Conte interessa solo vincere, costruisce le squadre in funzione di questa sua paranoia"

“Conte non penso che sia interessato a lanciare giocatori giovani o ad avere attenzioni per il bilancio societario".

TuttoNapoli.net

“Conte non penso che sia interessato a lanciare giocatori giovani o ad avere attenzioni per il bilancio societario, a lui interessa solo prendere giocatori funzionali al suo gioco e a vincere. La campagna di rafforzamento del Napoli - ha detto il ds del Novara Pietro Lo Monaco a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - a condurrà lui in prima persona, e de Laurentiis dovrà rimangiarsi parecchie sue convinzioni. A Conte interessa solo vincere, ha quasi la paranoia del successo e costruisce le sue squadre in funzione di questa sua paranoia. È un allenatore che prenderà solo i giocatori che a suo parere gli possano garantire il soddisfacimento di questa sua paranoia.

Di Lorenzo via? È una cosa di uno squallore totale, ha un contratto lungo e lo deve rispettare. Sono professionisti e devono accettare anche le critiche nei momenti meno felici. I procuratori per me devono tutelare gli interessi dei calciatori in sede contrattuale e basta. Quando ci ammaliamo di protagonismo non va bene. Il Napoli davanti a questi capricci potrebbe metterlo in tribuna ad oltranza. In una difesa a tre può fare senza dubbio il braccetto di destra.

Kvaratskhelia con Conte? Lo metterà da seconda punta attorno a Lukaku, che tiene impegnata la difesa avversaria per tutta la partita. Il 3-5-2 dipende molto dalla capacità di trasformarsi in un modo più o meno offensivo in base alle caratteristiche degli esterni. Se questi sono propositivi e veloci, si attacca con quattro uomini e diventa un modulo molto offensivo”.