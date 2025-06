Lo Monaco boccia Lang: "Non può sostituire Kvara, troppe pause"

“Lang è un buon giocatore, ha una buona base tecnica, ma è uno da lampi e pause! Non fa gol e c’è da sostituire Kvara". A dirlo è stato Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, scettico sulla possibilità da parte del Napoli di puntare sull'esternon olandese di proprietà del Psv. Queste le sue parole a Radio Marte: "Lang, pur essendo un buon giocatore, non mi pare possa reggere il confronto con il georgiano. Lookman varrebbe il sacrificio economico importante: salta l'uomo, converge, cerca e trova la porta, determina, in questo momento potrebbe essere fondamentale. Ndoye lo conosco da 4-5 anni, il Bologna l'ha pagato non più di 5 milioni di euro. Ma in Italia succede sempre così: fai uno o due anni in Serie A e immediatamente la tua valutazione schizza a cinquanta milioni di euro.

Non scherziamo, non funziona così! Il prezzo lo fa il mercato e il mercato italiano dopa i prezzi! Il Napoli Parte dal vantaggio di poter spendere una buona cifra e lì si annida un pericolo, perché gli interlocutori lo sanno, ma il Napoli dev'essere bravo a scovare i giocatori che fanno al caso del club e che corrispondano alle esigenze economiche dello stesso. Non dico affatto che Lang è scarso, si tratta di un buon esterno d'attacco non da ora, ma da tempo. Ma a 26 anni non ha mai trovato una grandissima squadra che abbia scommesso su di lui, non dà troppi goal, è più un preparatore che un finalizzatore e al Napoli serve uno più prolifico. Darwin Nunez? Lo prenderei lo stesso. Lang, invece, non lo comprerei”.