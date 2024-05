Lo Monaco boccia Mateta: "Troppo poco per il dopo-Osimhen, serve uno che segni di più"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Avevamo a Catania una società forte che cresceva gli allenatori, puntavo sugli allenatori giovani per valorizzarli. Non era l’allenatore che doveva essere trainante per la società, ma viceversa. A Simeone dissi che era un grande capitano che stava studiando per diventare un grande allenatore.

Mateta? L’ho visto solo in uno spezzone di partita ed un quadro completo non ce l’ho. Sembra un attaccante di spessore che incide e che fa reparto da solo. Prima di avere un’idea è giusto che si approfondisca. Se dovessi dirti che è uno da prendere non me la sentirei di dirvelo. Ha uno score non da Napoli che ha bisogno di uno ‘gollifero’, uno che la butti dentro spesso. Il Napoli ha una rosa di qualità, lo ha dimostrato l’anno scorso, ma la vera differenza la fa la gestione”.