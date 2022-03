Lo Monaco: “Bravo Spalletti a rimodulare l’assetto, squadra più equilibrata”

"Udinese? Gioca un calcio fisico, ma io confido molto in questo nuovo assetto del Napoli".

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: "Il Napoli ha rimodulato il centro motore della squadra che è il centrocampo. Quando gli automatismi del 4-3-3 saranno più oleati, Anguissa con Fabian e Lobotka sarà fondamentale. Bravo Spalletti ha rimodulare l’assetto della squadra e a fare una vittoria importante su un campo difficile come quello del Verona. Va dato merito all’allenatore e alla squadra che ha reagito a una mazzata non da poco. Ha dimostrato di essere vivo fine alla fine, il Napoli non è da meno di Milan e Inter.

Anguissa? E’ stata una grandissima intuizione del Napoli. Io ho una massima che dice che i buoni giocatori ci sono dovunque, ma è la buona gestione che fa diventare un calciatore grande.

Udinese? Gioca un calcio fisico, ma io confido molto in questo nuovo assetto del Napoli. Gli dà la possibilità di essere equilibrato in campo nelle due fasi”.