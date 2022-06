Lo Monaco contro la gestione ADL: “Mai orientata a lottare per vincere lo scudetto”

Pietro lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv

© foto di Federico Gaetano

Pietro lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “Se le notizie sono quelle, Mertens andrà sicuramente via dal Napoli, dispiace perché in più di una occasione il giocatore ha dimostrato la volontà di restare, la società gli chiede di rivedere il contratto anche legittimamente, pur essendo il giocatore valido e determinante per il Napoli nonostante i 35 anni. Ma la posizione del belga mi sembra chiara, evidentemente si ritiene ancora in grado di garantire un rendimento di grande livello ed è giusto anche che si consideri tale.

Il fatto è che tutta la gestione di De Laurentiis è costellata da una politica competitiva sì, ma mai orientata a lottare per vincere lo scudetto. Penso al Napoli di Sarri: bastava inserire due, tre elementi abituati a vincere e forse si sarebbe parlato di una progettazione differente. Da sempre il Napoli mira ad arrivare alla zona Champions, valorizzare giocatori buoni. Se la strada è questa, accadrà anche ora, tuttavia non so se Koulibaly puoi sostituirlo facilmente”.