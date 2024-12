Lo Monaco: "Danilo al Napoli? Prenderei più Kiwior. Per il centrocampo ecco chi consiglio"

"L'infortunio di Buongiorno? Credo che un paio di mesi se ne andranno, è una brutta tegola perché capita in un reparto in cui il Napoli - ha detto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - aveva già necessità di fare qualcosina, è un intoppo che cosrtringerà il club a fare presto, ora diventa una necessità impellente per il Napoli, che non è nelle condizioni ideali per trattare. Peccato, Buongiorno aveva una precisa identità nello scacchiere del Napoli, non ci voleva. In ogni caso Juan Jesus ha giocato nel Napoli scudettato, alla fine le etichette sono le più deleterie nel mondo del calcio. Il brasiliano non ha avuto un rendimento eccellente ma non penso che non sia nelle condizioni di dare un apporto per fronteggiare un'emergenza, fermo restando che il Napoli dovrà intervenire alla svelta per prendere un altro centrale. Rafa Marin nella considerazione di Conte è evidentemente l'ultima scelta, non rientra nei suoi piani e credo che dovrà trovare una strada.

Kiwior? Se arrivasse e dimostrasse di essere un elemento di grande spessore meglio ancora, sarebbero "cavoli amari" per Conte, lo dico in senso positivo.

Danilo? Io prenderei più il polacco, mi sembra più difensore, più strutturato, è uno che ha cifra fisica, che riempie la difesa, un po' come Buongiorno. Oltretutto è un titolare, uno che ti ritrovi anche per il prossimo anno.

Spinazzola? Ha fatto bene da esterno sinistro basso, ma non è ancora al top, fa fatica ma Spinazzola nasce attaccante, tendenzialmente è un destro che poi ha fatto la sua carriera a sinistra.

Mezzala? Non so, il Napoli ha una struttura ben delineata nei suoi elementi, manca però uno come Zielinski, un Hamsik, uno che in un triangolo di centrocampo con Lobo, MC Tominay o Anguissa, appoggerebbe la fase offensiva in maniera differente, anche per dare a Lukaku i palloni in velocità che il belga predilige. Un nome? Mastantuono del River, sarebbe un colpo straordinario".