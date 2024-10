Lo Monaco dopo le critiche estive: "Vedendo il Napoli, preparatevi ad un altro Scudetto..."

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Toccatevi mentre dico questo (scherza ndr), ma penso che come si stanno mettendo le cose e per com’è strutturato il Napoli bisogna prepararsi ad un altro scudetto. Neres è un destabilizzatore della squadra e se riesce a prendere il passo e la gamba dei tempi dell’Ajax diventa un giocatore che può destabilizzare qualsiasi sistema di gioco.

La difesa con Buongiorno è stata messa a posto, credo che il Napoli si proponga in maniera autorevole a grandi traguardi. L’Inter sta vivendo delle vicende con cui dovrà fare i conti, sono vicende che si riflettono sull’andamento generale. Se Conte è bravissimo nel costruire le squadre è ancora più bravo nel gestire la pressione, lo si vede da tante cose. Vi racconto la sua grande capacità di essere uomo di calcio. Quando arrivavo allo stadio nel pre-partita iniziavo a camminare sul campo, lui arriva da me a scusarsi per un episodio e da lì capì la sua enorme grandezza”.