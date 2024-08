Lo Monaco duro con ADL: "La gestione di Osimhen è stata una barzelletta"

Il dirigente del Novara, Pietro Lo Monaco, ha rilasciato una intervista a Vikonos per parlare di alcuni temi caldi in casa Napoli, a partire dai cambiamenti portati dal nuovo allenatore, Antonio Conte: "E' troppo presto per dire se ha già inciso nella testa dei calciatori" - le sue parole - "la prima di Verona è stata la copia delle gare dello scorso anno, dobbiamo dare modo anche al Napoli di completare la squadra. E’ arrivato Lukaku, il club ha preso Mc Tominay, sono arrivati Spinazzola e Buongiorno, alla fine se hai buoni giocatori l’allenatore incide, crea il gruppo e la mentalità. Ci vorrà ancora un po’ di tempo".

Sulla situazione di Osimhen?

"Il prezzo lo fa il mercato, tutto sta a capire se il presidente decida di accettare o meno. La sua gestione è stata una barzelletta, inconcepibile che un calciatore si permetta di rifiutare di giocare"

L'arrivo di Lukaku?

"Lo conosciamo tutti, grande forza fisica, è l’attaccante che voleva Conte, ben venga il belga, fortemente rincorso dal tecnico, non si può mettere in discussione un giocatore come lui, una delle punte in Europa più in voga".

McTominay?

"Un buon martello, ha spessore, se poi giochi nello United hai sostanza ed attributi. E’ arrivato a Napoli su indicazione di Conte, Gilmour è un buon centrocampista, non sposta gli equilibri ma è sicuramente uno da Napol".

Buongiorno?

"Ottimo arrivo, uno dei più forti nel ruolo, il braccetto di sinistra lo fa alla grande, ha fisico, piede, capacità tecnico-tattiche. E su Spinazzola lasciatemi dire che, se sta bene, a sinistra fa la differenza. Insomma, i nuovi acquisti dicono che sicuramente nato il Napoli di Conte".