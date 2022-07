Lo Monaco: "Dybala alla Roma e non al Napoli? Evidentemente c'è dell'altro..."

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, agente

TuttoNapoli.net

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, agente: “Bilancio del mercato del Napoli? Sentivo poco fa che si diceva grande qualità di Kim. Andiamoci cauti su questo. Riesce a fare qualche gol all’anno, non è Koulibaly, però sicuramente il Napoli ha questa forza sia con lui che con Ostigard. Acquisisce più fisicità. Mi sembra che ma strada sia questa, quella di effettuare un mini ricambio generazionale con buoni giocatori giovani che possono diventare anche importanti. Non mi sembra che si stia smentendo la proprietà del Napoli. L’obiettivo primario non è quello di vincere, ma quello di essere competitivi. Dispiace perché prendendo anche Simeone sarebbe un ottimo colpo che completerebbe un reparto. Con la ciliegina Dybala avrebbe potuto fare bene. Gli addetti ai lavori sanno perché Dybala abbia accettato la Roma e non il Napoli se gli azzurri hanno offerto qualcosa in più, evidentemente c’è dell’altro".