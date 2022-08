Lo Monaco elogia il Napoli: “Non serve spendere tanto per arrivare a ottimi giocatori”

Radio Firenze Viola ha interpellato Pietro Lo Monaco, ex dirigente tra le altre di Catania e Palermo

TuttoNapoli.net

Radio Firenze Viola ha interpellato Pietro Lo Monaco, ex dirigente tra le altre di Catania e Palermo: “Il mercato dei viola va ultimato per cui per i discorsi definitivi vanno fatti solo alla fine. Basti vedere il Napoli: dieci giorni fa era una squadra, ora è un'altra formazione. Non serve spendere cifre importanti per arrivare a ottimi giocatori: basta avere una buona rete di scouting e il coraggio di puntare su alcuni elementi, che sono magari ritenuti di secondo piano".