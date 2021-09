Lo Monaco frena gli entusiasmi: “Scudetto? Sono passate 3 partite, non scherziamo”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il successo dell’Udinese è lo scouting. E’ alla base di tutto, riescono a monitorare tutto il calcio mondiale. Scudetto? Sono passate 3 partite, non scherziamo. L’Udinese ha fatto una buona partenza in campionato ma credo che il Napoli sia favorito. In Inghilterra il Napoli ha fatto una partita importante e poteva anche vincere in un campo caldo e difficile. Il Napoli di Spalletti è una squadra che avrà continuità”.