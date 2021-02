Lo Monaco: "Il compito di ricompattare la squadra spetta alla società"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere federale: “Manca un collante tra dirigenza e tecnico. Il Napoli ha un direttore sportivo, un professionista di buona qualità, il problema è aziendale. La figura che possa sopraintendere anche al lavoro del ds, non è prevista nel Napoli. Hanno l’ad Chiavelli e il presidente che è presente in maniera abbastanza fattiva.

Oggi siamo in presenza di miriadi di interventi giornalieri che creano tensioni, questa situazione poteva essere gestita meglio. Il tecnico ha da tanti mesi pochissimi attaccanti a disposizione, pensate l’Inter e la Juve senza Lukaku e Ronaldo che contraccolpi avrebbero avuto. Il Napoli è presente su tutti i fronti, quindi è vivo in tutte e tre le competizioni. La squadra è assolutamente con l’allenatore e quindi tutti i soloni che hanno chiesto le dimissioni del tecnico hanno fatto solo il male dell’ambiente. Male ha fatto la società a non spegnere subito queste voci, perché questo si riflette sul morale della squadra. Il Napoli ha sofferto il Parma che di certo non è il Real Madrid. E’ anche legittimo che la società possa pensare a strade alternative per il futuro, ma sono questioni di fine campionato. Bisogna dare forza al tecnico per il presente senza lasciare spifferi da tutte le parti. Piange il cuore vedere un tecnico dopo la partita contestare chi lo contesta, è un segnale di non serenità. Ora il compito di ricompattare la squadra spetta alla società. Si può pensare anche di aggregare il gruppo con un pranzo una volta a settimana, chi deve proteggere il tecnico è l’azienda, che deve essere capace di contrastare tutte le chiacchiere per dare tranquillità al gruppo. Un gruppo saldo moralmente riesce a colmare qualche limite tecnico e ad ottenere risultati importanti”.