Lo Monaco: "Kvaratskhelia? Tutti dicevano di conoscerlo, ma pochi lo hanno visto giocare"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo: "In questo anno ha fatto una mini rivoluzione, dettata dalle chiacchiere dei media e della gente, perché alla fine era necessaria, sia per limiti di età di Mertens, sia per stimoli di Insigne e Koulibaly. Oggi tutti i soloni dicono che conoscevano già Kvaratskhelia, ma io posso testimoniare che in pochi lo avevano visto giocare. Onore e merito a chi l'ha preso ed alla società, che ha avuto il coraggio di puntare su questo giovane. Stessa storia investire 35 milioni di Raspadori che, ad oggi, non li vale: qui c'è stato un grande atto di coraggio, e se i risultati daranno ragione al Napoli, bisognerà fare i complimenti. Poi, allo stesso modo, bisogna sottolineare che il presidente De Laurentiis pecca clamorosamente nella comunicazione".