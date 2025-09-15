Lo Monaco: "Lucca a 35mln non mi fa impazzire. Ed è del tutto diverso da Lukaku"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il direttore sportivo Pietro Lo Monaco. Di seguito le sue parole: "Esonero Mourinho? Solo l’asineria che governa questo mondo può consentire ad uno come lui di scucire contratti milionari. La consistenza delle cose è una cosa, la realtà delle cose è un’altra. Guardate in che condizioni si trova il nostro calcio. Il nostro sistema è deficitario e lo diventa a causa dei suoi interpreti.

Campagna acquisti Napoli? Lucca non mi fa impazzire, se penso alla spesa di 35 milioni di euro per acquistarlo, penso che, anche se è capitato l’infortunio di Lukaku, io avrei puntato su un giovane di grandi potenzialità sfruttando il fattore Conte che avrebbe potuto farlo crescere e plasmare. Mi auguro che Hojlund dia un colpo di spugno per riscattarsi dagli ultimi anni che ha giocato all’oscuro dove non ha mantenuto le premesse che si erano fatte su di lui, prima di andare al Manchester United. Chissà, forse ha scelto la squadra sbagliata. È un problema di caratteristiche. Lukaku ha certe caratteristiche, Lucca somiglia solo per altezza al belga, ma per il resto è completamente diverso da lui. L’anno orribile post-scudetto è a carico del Presidente De Laurentiis che si era ammalato di onnipotenza e onniscienza, però, devo essere sincero, dal punto di vista aziendale e societario a De Laurentiis va dato l’oscar. Il Napoli ha mantenuto i bilanci in maniera eccellente, nonostante le esigenze e gli scudetti vinti. Questo è avvenuto grazie all’ottima gestione della proprietà. Il centro sportivo potrà aggiungere ulteriori potenzialità alla società del Napoli".