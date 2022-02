Lo Monaco: "Napoli e Inter pari grado, i nerazzurri possono incappare in un altro passo falso"

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: "Il punto debole dell’Inter? Nessuna squadra è perfetta, l’ha dimostrato anche il Milan nel derby. L’Inter si presenta come una squadra tosta, compatta e forte in tutti i reparti, ma contro un pari grado come il Napoli può incappare in un altro passo falso. Il valore globale del Napoli non è assolutamente inferiore rispetto a quello dell’Inter.

Osimhen e Vlahovic? Sono due punte diverse. Osimhen predilige gli spazi ed ha una velocità notevole. Vlahovic è un attaccante più completo negli ultimi 16 metri, ha tutto forza: colpo di testa e tecnica. Fa gol in tutti modi, ha un potenziale enorme e può sostenere da solo tutto il gioco d’attacco: merce rara.

Giuntoli? Spazia sul mercato a 360° secondo le esigenze societarie. Osimhen è un esempio delle ottime operazioni che ha fatto. Nel modo ci sono tanti giocatori che possono essere delle grandi occasioni rispetto alle bombe che si sentono giornalmente”.