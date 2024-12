Lo Monaco: "Problemi offensivi del Napoli? Forse coperta é corta. Lukaku? È un finalizzatore"

“Problemi nella manovra offensiva del Napoli? È facile parlare dopo una sconfitta, soprattutto quando questa fa più male perché la seconda di fila contro la stessa squadra. Era una partita da pari, la Lazio l’ha vinta per l’invenzione di Isaksen. Il Napoli – ha detto il dirigente Pietro Lo Monaco a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - , non ha affrontato bene il secondo tempo. Non si può mettere in dubbio la stagione, il Napoli è stato in testa fino a qualche ora fa. Il campionato si deciderà tra Inter, Napoli e Atalanta che ha fatto quello step di crescita che la porta ad essere competitiva anche in campionato.

Criticità Napoli dove nascono? Conte ha voluto Lukaku considerandolo il terminale offensivo più adatto al suo gioco. È un finalizzatore, non partecipa costantemente alla manovra d’attacco ma andrà in doppia cifra ed avrà fatto il suo. Forse il Napoli la coperta corta la ha dietro. Anche il gol subito con la Lazio ha evidenziato poca efficacia nel contrastare l’avanzata del giocatore biancoceleste. La difesa non si è chiusa, lì si può migliorare ancora”.