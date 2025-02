Lo Monaco: “Rendimento di Kvara impalpabile, il Napoli non ha perso niente!”

“Mercato? Al Napoli incide il suo allenatore che è stato chiaro: prendere tanto per prendere non ha senso. Una volta che non hanno potuto prendere Garnacho e Adeyemi hanno evitato di muoversi. Dietro poi recupera Buongiorno. Il mercato di riparazione è tale per colmare le lacune. Il Napoli che lacune doveva colmare?”. Così a TuttoMercatoWeb.com Pietro Lo Monaco.

Beh, non è stato sostituito Kvaratskhelia…

“Il suo rendimento è stato impalpabile. Non ha perso niente. Il giocatore non ha reso per come ci ha abituati. Stiamo parlando di una squadra che è prima in classifica”.