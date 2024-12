Lo Monaco: "Rosa del Napoli competitiva! A gennaio serve solo un rinforzo in difesa..."

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo: “C’è sempre delusione quando si perde. Il Napoli ha una rosa abbastanza vasta e credo che sia giusto e logico che Conte abbia concesso un po’ di spazio a tutti. Non è assolutamente una bocciatura. Quando si sceglie di adottare una tecnica del genere, solitamente, c’è l’appoggio della società. Penso che al Napoli serva un solo rinforzo in difesa per gennaio. A Conte non serviva la partita di ieri per comprendere i suoi calciatori. Il Napoli ha una rosa competitiva e può competere per le prime posizioni. Per domenica mi aspetto un Napoli solido e pragmatico, non sarà facile per la Lazio. Sono sicuro che domenica Conte metterà in campo un gruppo affamato. Raspadori? Se non va a giocare altrove resta una meteora, deve realizzarsi"

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).