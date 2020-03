Lo Monaco: "Si va verso la sospensione del campionato"

"Mi sembra che si vada verso la sospensione del campionato". Così parla Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Visto il momento delicato penso che ci sarà lo stop dei campionato, con degli aggravi pazzeschi a tutti i livelli per tutte le società. In questo momento ogni previsione è azzardata, nell’incontro di domani sarà discussa proprio la situazione e capire come fare anche per eventuale blocco di retrocessioni e promozioni”.