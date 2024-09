Lo Monaco sicuro: "Il Napoli può giocarsela con l'Inter, ha preso una belva a centrocampo"

“Cessione Osimhen in Turchia? Il prestito va benissimo, risparmiare per un anno ci sta, ma la lungimiranza - ha detto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'- c’è stata l'ottenere un prolungamento di contratto di un'ulteriore stagione per prendere tempo in vista di una futura cessione. E' stata una extrema ratio. Ben vengano le società che mostrano i muscoli, come il caso in questione, però la gestione generale non è stata delle migliori. Che voto do al mercato in entrata? Con un altro difensore di spessore, un bell'8.5; senza, invece, 8".

Il Napoli se la può giocare con l'Inter? Assolutamente sì. Il club azzurro ha messo su una squadra da Conte, aumentando molto la cifra fisica e prendendo McTominay, un'altra belva che ancora nessuno ha visto. E' un centrocampista nato, ma in Nazionale ha giocato anche da difensore centrale, e nel Manchester persino da attaccante, oltre che da mediano. Ha il gol dentro, allunga la squadra e dà peso specifico là in mezzo: è una scelta importante".