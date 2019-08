Lo Monaco svela: "Quando Wanda stava con Maxi Lopez le impedì di partecipare a 'Quelli che il calcio'..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente del Catania: "Quando stava con Maxi Lopez, Wanda Nara faceva la moglie, ma che la signora fosse sveglia lo avevamo capito subito. Vi racconto un aneddoto: appena arrivata, Simona Ventura la invitò a “quelli che il calcio” e io mi opposi, le dissi di non andare perché avevo paura delle ripercussioni nello spogliatoio. Detto questo, è davvero stupido chi non prende Icardi perché ha sposato Wanda Nara. Prendendo Icardi, il Napoli lotterebbe per lo scudetto e mi piacerebbe anche che arrivasse James Rodriguez"