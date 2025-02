Lo scozzese Joe Jordan contro lo United: "Che errore con McTominay, ora ancora più problemi!"

L'ex calciatore del Man United Joe Jordan, contattato da SportWeek ha parlato degli scozzesi nel campionato italiano partendo da McTominay: "Voglio pensare a scelte precise. Scelte che però possono essere lette in maniera opposta a seconda di come le si guarda. Almeno in un caso, quello di McTominay. Nel senso che il Napoli ha fatto benissimo a prendere il centrocampista, il Manchester United malissimo a cederlo. Un errore che mi spiego solo con la confusione che negli ultimi anni regna nel club: McTominay è stato sette anni allo United, era un titolare del centrocampo ha giocato oltre 200 partite, ha vinto la Coppa d’Inghilterra, due Coppe di Lega e l’Europa League.

Atletico, tecnico, dotato di senso del gol: ha lasciato un vuoto in mezzo al campo, aumentando i problemi di una squadra che già fatica a fare gol. Che Adams? Non riesco a vedere sempre le partite della Serie A, ma Adams gioca in nazionale e l’ho osservato molto quando era al Southampton. È un tipico giocatore scozzese, dunque generoso come tutti gli scozzesi. Corre molto, fa pressing, lavora tanto per la squadra, quando perde palla cerca di recuperarla immediatamente.

Poi è intelligente, sa sempre dove andrà il pallone. In più, segna: 7 gol già a febbraio, senza rigori, non sono pochi. Henderson l’ho visto nel Verona: quante squadre ha cambiato in Italia? Cinque? Vuol dire per me che lui ha piacere di giocare qui, e che gli allenatori trovano in lui qualcosa di speciale. Ferguson è tornato da poco da un brutto infortunio, ma è un centrocampista completo, bravo con e senza palla, capace di far gol: somiglia a McTominay. E ha personalità, tanta da diventare capitano del Bologna. Vuol dire che si è ambientato perfettamente nella squadra e nella città".