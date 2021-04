Lo speaker Bellini: “Jorginho al Napoli? Spero nel suo ritorno”

Lo speaker ufficiale del Napoli Daniele 'Decibel' Bellini' è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Lo speaker ha parlato di un eventuale ritorno al Napoli di Jorginho. "La bellezza di Napoli è risaputa, e si sa anche quanto affetto danno diano i tifosi ai calciatori della propria squadra. Per quanto riguarda Jorginho per me sarebbe una gioia se tornasse a vestire la maglia azzurra. Al di là del giocatore straordinario quale è e del suo valore calcistico, è anche un mio amico. Spero che quando terminerà la sua esperienza al Chelsea potrà tornare qui da noi”.