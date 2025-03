Lobotka esalta Conte: "E' il miglior allenatore che potessimo scegliere"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, play della squadra, ha rilasciato un'intervista a Dazn per il settimo episodio della nuova stagione di My Skills, il format in collaborazione con EA FC 25, in cui i giocatori del massimo campionato italiano di calcio si raccontano sul campo. A intervistarlo è stato l'ex centrocampista azzurro, Valon Behrami.

Si parte dal suo calcio, fatto di passaggi, trame ma pochi, pochissimi gol: "In partita ci provo, quando sono vicino alla porta, provo sempre a trovare la soluzione migliore, a volte mi manca essere come gli attaccanti, più decisivo".

"Cosa è cambiato con Conte? Penso la mentalità e poi la fase difensiva. Difendevo anche prima, ma adesso lui mostra meglio come fare, come cambiare gioco, devo giocare più avanti. Anche quando ricevo la palla, so quello che devo fare prima. Prima che arrivasse già sapevo fosse un grande allenatore. Lo avevo già sentito da Skriniar, quando lui era all'Inter: i suoi allenamenti sono molto duri. Mi ha dato molte cose, sulla mentalità, come migliorare al livello successivo. Perché prima pensavo che un certo tipo di cose non potessi farle. Dal primo giorno ho sentito che non era un allenatore come gli altri, si percepiva subito la sua personalità. "Ok è il miglior allenatore che potessimo scegliere" ho pensato al primo allenamento. Ho subito iniziato a capire, "Wow, sarà tosta questa stagione", ma lui ovunque è andato ha vinto campionato o altri titoli. So che che è difficile, ma lui può portarmi a un altro livello sia dentro che fuori dal campo".