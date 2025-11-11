Lobotka: "Infortunio molto spiacevole, ma ora sto bene. Importante ritrovare ritmo partita"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli e della Slovacchia, è intervenuto dal ritiro della sua nazionale: "L'infortunio è stato molto spiacevole, ma ora mi sento bene. È stato difficile per me visto che sono stato fuori per un mese. Sono già riuscito a giocare qualche partita, quindi sono pronto. Avevo paura di come avrebbe reagito il mio corpo, ma il recupero è andato bene, la mia gamba regge e sono tornato il prima possibile. Era importante che ritrovassi il ritmo partita prima delle gare di qualificazione e che giocassi. Anche a Napoli lo sapevano e ci siamo adattati.

Ci tenevo molto a partecipare alla partita della Nazionale. A Napoli non segniamo molto, ma credo fermamente che in Nazionale sarà diverso. Qui abbiamo attaccanti di qualità che possono decidere le partite. È importante segnare almeno un gol in più dell'avversario nei prossimi duelli. Solo allora potremo gestire con successo questi duelli importanti. È difficile dire quale dei prossimi avversari sia più esigente. Entrambi hanno le loro qualità e dobbiamo concentrarci solo sulla prossima prestazione. Paradossalmente, potrebbe essere più facile per noi giocare contro squadre favorite come la Germania, che giocano un calcio più aperto.

Non è stato facile guardare i miei compagni di squadra in TV e non poterli aiutare. Incrociavo le dita per loro, ma non è stato facile per me. Ero un po' uno spettatore da pub. Invece no, ho guardato le nostre partite dalla prospettiva di un giocatore e ho capito che è diametralmente diverso quando sei direttamente nel vivo della partita e quando la guardi solo a gambe distese".