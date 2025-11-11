Da Bergamo: “Palladino deve ritrovare i gol e ricompattare lo spogliatoio"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuta la giornalista del Corriere della Sera Marina Belotti: “Palladino è sempre rimasto nei pensieri dell’Atalanta, anche se sullo sfondo c’era anche Thiago Motta. Alla fine è stato scelto Juric perché era tra gli allievi di Gasperini con più esperienza. Era venuta un po’ meno la compattezza nello spogliatoio, ma soprattutto la squadra tirava poco in porta. Palladino aveva già partecipato al casting e probabilmente si stava tenendo pronto, visto che avrebbe rifiutato di tornare alla Fiorentina.

L’Atalanta deve ritrovare gioco e deve rilanciare gli attaccanti, come Kristovic e Scamacca che fino ad ora hanno deluso. Anche Maldini è rimasto ai margini. Palladino continuerà con il tridente, e con l’infermiera svuotata l’allenatore ha parecchia scelta. Bisogna recuperare Lookman e De Katelaere che possono dare quella marcia in più che fino ad ora non è mai scattata se non a sprazzi”.