Lobotka, retroscena sull'arrivo a Napoli: "Hamsik importante, mi ha aiutato molto"

Slovacco come Marek Hamsik, Stanislav Lobotka ha sentito anche l'ex capitano azzurro prima di vestirsi d'azzurro. A rivelarlo è stato il centrocampista ex Celta Vigo nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho rapporti con Marek, ci sentiamo spesso. Quand'ero in procinto di firmare col Napoli mi ha aiutato tantissimo. Anche dopo la firma ci siamo sentiti ed è stato molto importante perché mi ha messo in contatto con alcuni amici. Continuo a sentirlo anche adesso".