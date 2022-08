Lobotka sui nuovi: "Mi hanno impressionato, ci permetteranno di cambiare tatticamente"

Stanislav Lobotka, nel corso della sua lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso anche sui nuovi arrivati

Stanislav Lobotka, nel corso della sua lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso anche sui nuovi arrivati: "Ci sono stati tanti cambi rispetto alla scorsa stagione. I nuovi mi hanno dato subito un'ottima impressione, come calciatori e come uomini, si sono fin da subito allenati forte. Ho notato che sono ottimi calciatori anche per permettere alla squadra di cambiare dal punto di vista tattico e tecnico nel corso della stagione, viste le tante partite che avremo quest'anno. Abbiamo una rosa lunga abbastanza per affrontare al meglio tutte le competizioni".