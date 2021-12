Lodi: "Cosa farei al posto di Insigne? Bisogna essere obiettivi, ma scelta difficile"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il centrocampista Ciccio Lodi, concittadino di Lorenzo Insigne: "Nel Napoli si sente la mancanza di un giocatore come Fabian che ha la giocata da trequartista. Fabian è un giocatore importante per il Napoli, poi anche Anguissa è stato un grandissimo affare, non so la squadra che l’aveva come ha fatto a cederlo con quella formula.

Cosa farei al posto di Insigne? In questi giorni mi sono un po’ immedesimato e non è facile. Bisogna essere anche obiettivi, alcuni giocatori stranieri basta che fanno un mezzo campionato fatto bene e sono strapagati. Quest’anno Lorenzo ha fatto tanti gol, ha vinto l’Europeo e quello che chiedono lui e il suo procuratore è legittimo. Poi il Napoli ha avuto problemi per il Covid e ci sta che faccia un’offerta al ribasso, ma le cifre che sono uscite fuori adesso non sono normali. Bisogna fare una scelta di vita, ma non è una questione di un anno solo, bisogna pensarci bene dopo aver firmato un contratto di 5 anni. La società può giocare sul fatto che il capitano è napoletano e vuole rimanere ma non può offrire così poco”.