Longari: "Il motto di Conte, lo ricordate? Si è rivoltato come un boomerang"

vedi letture

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha scritto nel suo editoriale del momento difficile che sta vivendo in stagione il Napoli e ha parlato anche di Conte: "Sono stati ben 16 i giocatori del Napoli ad avere accusato problemi fisici da luglio in poi, e quasi tutti di natura muscolare. Al punto che in alcune circostanze si sono verificate addirittura delle ricadute a stretto giro di posta dal primo problema.

Un dato che mette inevitabilmente in discussione anche la metodologia di lavoro fisico svolta dall’estate in poi e che fa trovare riscontro alle critiche che sono state mosse da alcuni dei calciatori partenopei appena hanno avuto l’occasione di parlare con la stampa o con il proprio selezionatore lontano da Castel Volturno.

Come se per ironia della sorte, il motto coniato a inizio stagione: “Amma faticà cchiù assaje” si sia rivoltato come un boomerang verso chi lo ha ideato. E che ha scelto di prendersi qualche giorno di vacanza proprio adesso", si legge.