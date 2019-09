Longhi incorona Elmas: "Come Fabian, non è una scommessa e colpirà subito i tifosi"

Fabian, Lozano, Elmas. Tanti calciatori importanti al Napoli e li ha commentati Bruno Longhi, firma storica del giornalismo italiano, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto Fabian un paio di volte col Real Betis e subito mi ha colpito. Ma c'è da dire che anche il Napoli sapeva tutto di lui, visto che non è andato a fare una scommessa, ma ha messo sul piatto 30 milioni per prenderlo. Lozano? L'abbiamo visto in Champions, che sia forte è fuor di dubbio. Elmas? Mi ha incuriosito, mi piace molto. Faccio l'analogo discorso fatto per Fabian. Llorente? E' un acquisto giusto perché bisogna diversificare la rosa".